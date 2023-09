Der erste nennenswerte Sonnenstrahl für die deutsche Solarindustrie dringt im Jahr der Wiedervereinigung durch: Bund und Länder legen 1990 das 1.000-Dächer-Programm auf. Subventioniert werden damit erstmals private Photovoltaik-Anlagen. In Ostdeutschland kommt die Förderung ab dem Jahr 1991 an. Das "1.000-Dächer"-Programm dient vor allem als großer Feldtest. Man will wissen, wie praxistauglich die Anlagen sind.