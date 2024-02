Allerdings: Derzeit gibt es außerhalb von China kaum Solarindustrie. Eine mögliche Kooperation mit anderen Schwellenländern ist derzeit also schwierig. Skeptisch ist in diesem Punkt Mira Wenzel, Projektleiterin bei Agora Energiewende. Sie verwies auf das 40-Prozent-Ziel der EU. Dieses besagt, dass künftig 40 Prozent des europäischen Bedarfs an strategisch wichtigen Technologien für die Energiewende in Europa produziert werden soll. "Das heißt, wenn wir dieses 40 Prozent-Ziel haben, werden wir immer noch 60 Prozent an günstigen Modulen importieren. Und das kann auch zu einem guten Ausgleich führen", sagte Wenzel MDR AKTUELL.