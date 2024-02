Wenn der 'Resilienzbonus' käme, in der Art und Weise, wie er europaweit und vor allem jetzt in Deutschland an erster Stelle vorgeschlagen wurde, dann würden wir bleiben.

Bezahlt werden sollen die "Resilienzboni" vermutlich aus noch vorhandenen Mitteln des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG). Neben den Boni sind zudem sogenannte Resilienz-Ausschreibungen im Gespräch - diese würden vorschreiben, dass bei größeren Photovoltaik-Anlagen ein gewisser Anteil an Modulen aus europäischer Produktion genutzt werden muss. Andreas Bett ist Direktor des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg im Breisgau. Für ihn wären die "Resilienzboni" ein wichtiges Signal der Politik an die Unternehmen. Denn die Rahmenbedingungen hätten sich im vergangenen halben Jahr nicht verbessert. "Deswegen ist es eine politische Entscheidung am Ende, ob man Resilienz in der Energiebereitstellung haben will oder nicht", so Bett. Nach seiner Ansicht könnten die "Resilienzboni" tatsächlich helfen, auch in Deutschland wettbewerbsfähig zu produzieren.