Unternehmen aus China fluten den europäischen Markt mit Solarmodulen zu Dumping-Preisen.

Das gefährdet die deutsche Solarindustrie.

Die sächsische Politik fordert Unterstützung für die Branche.

Die Solarbranche in Deutschland hat einiges hinter sich: Anfang der 2000er Jahre Aufstieg und bedeutende Rolle auf dem Weltmarkt. Dann, ab 2012 der schrittweise Abstieg inklusive schmerzhafter Firmenpleiten – darunter viele in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Zum derzeit geplanten massiven Ausbau der Solarenergie sollte die Branche in Deutschland nun parallel wieder gestärkt werden.

Doch die Branche selbst sieht sich derzeit einer extrem schwierigen Situation ausgesetzt. Seit rund einem halben Jahr werde Europa überschwemmt mit Solar-Modulen aus Asien, beklagt Detlef Neuhaus, Chef des Dresdner Unternehmens Solarwatt, das Photovoltaik-Anlagen herstellt. Die Module würden zum Teil bis zu 50 Prozent unter Herstellungskosten verkauft, sagte Neuhaus dem MDR.

Unternehmen wie Solarwatt seien dem Dumping-Modell aus China schutzlos ausgeliefert, das sei eine Wettbewerbsverzerrung, so Neuhaus. "Und das hat nichts mit dem Schrei nach Förderung zu tun oder nach Geld von irgendwelchen Steuerzahlern. Es hat einfach nur was damit zu tun, dass wir zumindest in Ansätzen einigermaßen faire Wettbewerbsbedingungen haben wollen." Unter den Umständen, wie es momentan laufe, werde es keine Photovoltaik-Industrie in Europa geben.

Solarmodule: Massive Importe aus China in die EU