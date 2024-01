Der Schweizer Konzern Meyer Burger hatte diese Woche erklärt, er werde seine Solarmodul-Produktion komplett in die USA verlegen, falls sich die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland nicht verbesserten. Die Solarproduktion in der Region sei wegen der "unhaltbaren Verluste" in Europa nicht mehr tragbar. 500 Beschäftigte am Standort im sächsischen Freiberg wären von einer Schließung betroffen. Eine endgültige Entscheidung soll dem Unternehmen zufolge bis Mitte Februar getroffen werden.