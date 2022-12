Private Eigentümer können ihre ausrangierten Solarmodule in der Regel bei den kommunalen Wertstoffhöfen abgeben – und zwar kostenlos. Auch die Hersteller nehmen sie zurück. Norbert Betzl vom Dresdner Unternehmen Solarwatt sagt: "Hersteller wie Solarwatt oder auch Importeure – wir tragen als Inverkehrbringer der Solarmodule, der Solaranlagen die Verantwortung für die Entsorgung. Das heißt, wir müssen die Produkte registrieren, wir müssen die Mengen anmelden und Gebühren abführen."

Solarwatt beteiligt sich auch an Forschungsprojekten, wie Solaranlagen künftig noch umfassender und leichter recycelt werden können. Betzl erklärt: "Silizium, also hochreiner Quarzsand und Silber, das sind alles wertvolle Rohstoffe, die nicht endlos zur Verfügung stehen. Und um da zukunftsfähig zu sein, müssen wir in Richtung Kreislaufwirtschaft."