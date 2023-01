Ifo-Geschäftsklimaindex Stimmung bei ostdeutschen Unternehmen verbessert sich weiter

Die ostdeutschen Unternehmerinnen und Unternehmer blicken optimistischer in die Zukunft. Nach Angaben des Ifo-Instituts hat sich die Stimmung zuletzt weiter verbessert – die Wirtschaft in Ostdeutschland befindet sich demnach in einem allgemeinen Aufwärtstrend. Allerdings unterscheiden sich die Einschätzungen je nach Branche.