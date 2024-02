Vize-Kanzler Robert Habeck sieht den Ausbau von Ökostrom im Plan. Wie er am Dienstag in Cottbus sagte, habe man es geschafft, "wenn wir in dem Tempo weitermachen". In der Stadthalle veranstaltete der Energieverband BDEW die dritte Konferenz zur Infrastrukturentwicklung in der Lausitz und im Mitteldeutschen Revier. Eingeladen waren auch Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), die Ministerpräsidenten Sachsens und Brandenburgs und Verbandsvertreter. Nicht alle teilten Habecks Optimismus.