Das heißt also, die Leipziger Sparkasse ist mit ihren 0,75 Prozent im Vergleich mit anderen Sparkassen sogar schon recht großzügig. Üblich sind weniger. Bei den Sparkassen in Gotha, Stendal, Gera-Greiz und Vogtland gibt es zurzeit sogar weiterhin gar keine Zinsen, so Ralph Wefer.