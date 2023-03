Übergewinnsteuer – dieses Wort fällt häufig. Doch was genau steckt dahinter? Im Klartext bedeutet es, Unternehmen, die durch Krisen deutlich mehr Profit herausgeschlagen haben, zur Kasse zu bitten. In Deutschland gab es bislang nur eine Übergewinnsteuer bei der Strompreisbremse . Es wird allerdings über eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne diskutiert, aber auch hier wird kein Wort über die Rüstungsindustrie geäußert.

Das zu ändern, haben sich die Jusos in Rheinland-Pfalz vorgenommen. Schon 2022 veröffentlichen sie einen Antrag mit der Forderung Rüstungskonzerne stärker zu besteuern. Beatrice Wiesner, die Stellvertretende Vorsitzende der Jusos Rheinland-Pfalz, verfasste den Antrag selber: "Da kann es nicht sein, dass man sich als Anteilseignerin eines Rüstungskonzerns die Taschen voll macht, einfach aufgrund der Tatsache, dass anderswo Leute sterben. Und die Leute hier kommen an ihre Grenzen. Wir sagen: Das Geld, was man damit einnehmen könnte, kann man zugunsten der Allgemeinheit für viele wirklich sehr gute Dinge verwenden."