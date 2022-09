Die Verstaatlichung des Energieversorgers Uniper ist die richtige Entscheidung. Was auf alle Fälle im Winter sicher sein muss, ist die Gasversorgung. Sowohl für die privaten Haushalte als auch die Unternehmen. Aber es bleiben Fragen. Warum wurde erst jetzt diese Entscheidung getroffen und nicht schon Ende August, als die Krise bei Uniper offenbar wurde? Schon damals pumpte der Staat Milliarden in das Energieunternehmen. Nun also werden wir als Steuerzahler für insgesamt 30 Milliarden Euro den Energieversorger retten. Und damit sind wir bei der zweiten Frage: Die Gasumlage, die vor allem Uniper zugutekommen sollte, bleibt. Warum? Da sind die Erklärungen aus dem Wirtschaftsministerium bisher nicht überzeugend. Eigentlich dürfen nicht Umlagen oder Steuern für Staatsunternehmen erhoben werden, die sowieso über den Staat finanziert werden.