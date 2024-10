Bildrechte: picture alliance / abaca | Lafargue Raphael/ABACA

Pilotprojekt Vier-Tage-Woche: Was geht wo und was geht nicht

21. Oktober 2024

Einen Tag weniger arbeiten bei gleichem Lohn, das steigert die Zufriedenheit und die Produktivität. So die Bilanz eines Pilotprojekts in Deutschland. 73 Prozent der Unternehmen, die mitgemacht haben, wollen deshalb bei der Vier-Tage-Woche bleiben. Aber es gibt Branchen, da kann man sich nur schwer vorstellen, dass alle an einem Tag in der Woche frei machen – wo immer jemand vor Ort sein muss und noch dazu oft Personal fehlt. Wie blickt man dort auf das Modell?