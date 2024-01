Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Torsten Herbst aus Dresden, hält die Chancen, dass eine Maut in naher Zukunft komme, für sehr gering: "Also in dieser Legislatur halte ich es für ausgeschlossen, dass eine Pkw-Maut eingeführt wird. Weil wir klar vereinbart haben, dass es keine zusätzliche Belastung für Autofahrer gibt. Andere Länder um uns herum haben eine Pkw-Maut, aber die haben dann eben auch an anderer Stelle eine geringere Belastung für Autofahrer."



Wenn man also irgendwann eine Maut einführen wolle, dann müsse man auf der anderen Seite die Kfz-Steuer absenken, sagt Herbst. "Allerdings jetzt on top eine Maut einzuführen, halte ich nicht für sinnvoll."