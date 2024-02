Ein Blick in die Speisegarten der Leipziger Restaurants im Internet zeigt: Gaststätten mit Seniorentellern sind tatsächlich nicht so einfach zu finden. Axel Klein vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in Sachsen gibt zu: Der Seniorenteller ist Mangelware. Doch das würde vor allem am Begriff liegen. "Wenn es um das Wort Seniorenteller geht, dann kann das schon sein, weil das ja nicht mehr so zeitgemäß ist. Weil es nicht mehr die klare Zuordnung gibt, dass ein Senior wenig isst. Es gibt kleine und große Portionen auf der Karte. Das ist so geblieben."