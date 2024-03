Noch im Werden ist ein sechsgeschossiges Haus mit 76 Sozialwohnungen in Holzbauweise in der Leipziger Südvorstadt. Anfang 2026 soll es fertig sein. Einen Kostenvergleich muss Holz als Baustoff nicht scheuen. "Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass das Bauen mit Holz in etwa auf dem gleichen Niveau stattfinden kann, wie das Bauen mit Beton oder mit Ziegel oder mit anderen Materialien", so Stahr.

Der Holzbau ist prädestiniert dafür, guten Wohnungsbau zu realisieren. Alexander Stahr Professor für Tragwerkslehre an der HTWK Leipzig

Und es kann ganz hoch hinaus gehen: In Hamburg steht das derzeit höchste mehrgeschossige Haus in Holzbauweise in Deutschland, das 65 Meter in die Höhe ragt. Das "Roots", das 19 Geschosse umfasst und 181 Wohnungen Raum bietet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei der Holzbauweise werden die tragenden Einheiten in der Produktionshalle vorgefertigt. Auf riesigen Werktischen werden ganze Hauswände konfektioniert. Das Holzgebäude entsteht also in Einzelteilen abseits der eigentlichen Baustelle. Da ist viel Vorplanung gefragt und ein längerer zeitlicher Vorlauf nötig. In der Endphase geht es dafür umso schneller, dank Baukastensystem.

"Der Aufbau, die Montage, ist so ein Bisschen wie Lego für Erwachsene. Die Elemente haben eine Nummer. Sie werden nach Plan auf der Baustelle zusammengeschraubt", sagt Zimmerermeister Ralf Lepski. Ganze Schulen könnten in nur einem Monat gebaut werden. "Da redet man über 50, 60 Zimmer", führt er aus. Auch Einfamilienhäuser könnten so im Handumdrehen gebaut werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Noch ein Pluspunkt: Der Rohstoff Holz ist umweltfreundlich – denn er wächst von selber nach. "In Sachsen reden wir zur Zeit von einer Stunde, da ist ein Holzhaus nachgewachsen", sagt Lepski. "Wir könnten jeden Tag locker 24 Häuser aus Holz bauen und es würde gar keiner im Wald merken."

Gut zu wissen Holz überzeugt auch im Punkt Brandwiederstand bei Feuer. "Holz bildet eine Kohleschicht, wenn es brennt. Diese schützt den restlichen Holzquerschnitt. So erreicht man auch die 90 Minuten Brandwiderstand, die ein Gebäude haben muss", erklärt Architekt Dirk Stenzel.

Im Versuchslabor der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig wird mit Robotern daran getüftelt, wie Holz sparsamer und damit noch effizienter verbaut werden kann. Etwa mit schrägen Fräsungen sollen neue Möglichkeiten für Verbindungen ausgetestet werden.

"Wir versuchen, Konzepte zu entwickeln, die im Bereich des Bauens mit möglichst wenig Material auskommen: Konstruktionen, innovative Wandbauweisen, die mit weniger Holz auskommen, als der konventionelle Holzrahmenbau zum Beispiel", erklärt Felix Schmidt-Kleespies, der der Forschungsgruppe mit dem Namen "Flex" angehört. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK