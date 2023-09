Das Theaterhaus Jena und Leipziger Lofft erhalten den mit 100.000 Euro dotierten Theaterpreis des Bundes.

Laut Staatsministerin Claudia Roth sind die Häuser Vorreiter in der Theater- und Kulturlandschaft.

Um den Theaterpreis des Bundes hatten sich 81 Theater beworben.

Das Theaterhaus Jena und das Leipziger Lofft erhalten den Theaterpreis des Bundes 2023. Das hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist für die beiden Häuser mit jeweils 100.000 Euro verbunden und ging ebenfalls an das Chamäleon Theater Berlin. Für den mit 200.000 Euro dotierten Hauptpreis wählte die interdisziplinär besetzte Jury das Ballhaus Naunynstraße in Berlin aus.

Das Theaterhaus Jena gehört zu den diesjährigen Preisträgern des Theaterpreises des Bundes. Bildrechte: dpa Kulturstaatsministerin Claudia Roth lobte die prämierten Häuser laut der Mitteilung für ihr "inklusives, divers aufgestelltes und machtkritisches Arbeiten". Sie seien Vorrreiter in der Kulturlandschaft und würden als "Orte des künstlerischen Gesellschaftexperiments" immer wieder "neue Denkräume in aktuellen Debatten und Möglichkeiten für soziale Begegnung schaffen". Die Ministerin wird den Preis am 11. Oktober auf einer festlichen Gala in Berlin überreichen.

Basisdemokratisches Theater in Jena

Die Jury zeichnete das Theaterhaus Jena in der Kategorie "Stadttheater und Landesbühnen" aus. Zur Begründung hieß es, das Haus öffne sich regelmäßig anderen Orten und gesellschaftlichen Gruppen, "während andere noch über die Möglichkeiten transparenter Trägerschaft, kollektiver Leitung und basisdemokratischer Steuerung diskutieren". Als positives Beispiel nannte die Jury das Stück eines Laiensprechchorprojekts von Jenaer Müttern zum Thema Mutterschaft. Seit 2023 hat auch ein Ensemble-Rat viel Mitsprache-Rechte am Haus. Immer wieder realisieren Ensemble-Mitglieder immer wieder eigene Ideen. Bildrechte: Joachim Dette/Theaterhaus Jena

"Das fühlt sich ganz toll an, dass wahrgenommen wird, dass wir in Jena so etwas Besonderes machen", freut sich die künstlerische Geschäftsführerin Lizzy Timmers. "Und das machen wir in der Tradition von diesem Haus. Es ist ein ganz tolles Haus, das schon lange für innovatives Theater mitten in der Stadt steht – mit und eigentlich für die Leute und manchmal auch von den Leuten." Das Preisgeld soll für zusätzliche Projekte ausgegeben werden, so Timmers, vielleicht auch für eine Produktion mit Menschen aus der Stadt.

Inklusives Produktionshaus in Leipzig

Das Leipziger Theater Lofft wurde in der Sparte "Freie Produktionshäuser" prämiert. Das sächsische Off-Theater stehe für gelebte Weltoffenheit und Inklusion. Es sei damit "einer der prägenden und beispielgebenden Knotenpunkte auf der Mental Map der Freien Darstellenden Künste", begründete die Jury ihre Entscheidung. Sie hob besonders die in den vergangenen Jahren gegründete hauseigene Forward Dance Company hervor, in der "ein mixed-abled-Ensemble von sechs Tänzer*innen mit wechselnden Choreograph*innen zusammenarbeitet". 2021 zeigte die Forward Dance Company ihr erstes Stück: "Wir". Bildrechte: Sofia Russo Munné / Lofft Leipzig

Auch darüber hinaus versucht das in der Auswahl der Produktionen möglichst divers zu sein, betont die künstlerische Leiterin Anne-Cathrin Lessel – regionale Gruppen, internationale Gruppen, marginalisierte Perspektiven, verschiedene künstlerische Ansätze. Auch für das Leipziger Haus ist die Anerkennung das Wichtigste an diesem Preis: "Das stimmt mich sehr positiv, auch in Bezug auf die Zukunft", sagt Lessel. "Wenn auch der Bund sich dafür ausspricht, dass dieses Theater, wo wir hier jeden Tag wirken und Künstler*innen seit 25 Jahren auftreten, mit so einem Preis ausgezeichnet wird, stärkt das die eigene Motivation, das eigene Selbstverständnis, da auf dem richtigen Weg zu sein." Das Leipziger Lofft arbeitet immer wieder mit etablierten Gruppen aus ganz Deutschland wie Bodytalk. Bildrechte: bodytalk

81 Theater konkurrierten um Preis der Bundesregierung

Dass ausgerechnet zwei Häuser im Osten ausgezeichnet wurde, setzt auch ein besonderes Zeichen. "Das neue Zentrum ist die Peripherie", wird laut der Geschäftsführerin Lizzy Timmers am Theaterhaus Jena gescherzt. Da es hier keine große Szene gibt, muss in einer Stadt wie Jena ganz anders Theater gemacht und gedacht werden. Auch Anne-Cathrin Lessel vom Leipziger Lofft betont, dass die Freie Szene im Osten jünger ist und sich gerade in einer spannenden Phase befindet, in der es mehr Anerkennung und Möglichkeiten gibt.

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 81 Theater für den Theaterpreis des Bundes beworben. Mit der Auszeichnung ehrt die Bundesregierung kleine und mittlere Theater in Deutschland für eine herausragende künstlerische Vielfalt, modellhafte Betriebsstrukturen, besondere Leistungen zur ästhetischen Weiterentwicklung der darstellenden Künste oder für innovative Strategien zur Publikumserweiterung. Erstmals vergeben wurde der Preis 2015 unter anderem an den Leipziger Westflügel.