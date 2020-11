Am östlichen Rand von Lypowez, einer unauffälligen Kleinstadt von 9.000 Einwohnern säumen weite Sonnenblumenfelder die Landstraße, die ins 200 Kilometer entfernte Kiew führt. Ein schmaler Schotterweg führt von ihr zu einem frisch gestrichenen Obelisken. An dieser Stelle befindet sich das größte von insgesamt drei bekannten Massengräbern im Umkreis von Lypowez.

In sogenannten "Aktionen" erschossen die Deutschen Besatzer, Wehrmacht und SS, hier ab April 1942 über 950 Menschen. Bis vor kurzem haben Tiere oder Schatzgräber die Knochen aufgewühlt. Doch seit September 2019 ist das Grab durch einen Steinwall geschützt und mit Informationsstehlen versehen.

Organisierter Massenmord der Deutschen

Von den Einwohnern können nur Wenige etwas über das Schicksal der Lypowezer Juden berichten, obwohl diese 1940 noch gut die Hälfte der Bevölkerung stellten. Alexander Iwanowitsch Rogowoj, ein pensionierter Lehrer, kennt ihre Geschichte hingegen gut. Der ehrenamtliche Lokalhistoriker hat in einem alten Bürgerhaus ein Archiv zur Stadtgeschichte eingerichtet.

Zwischen überquellenden Dokumentenstapeln und Aktenordnern findet er einen Augenzeugenbericht seiner Mutter, geschrieben in der Perestrojka-Zeit. Damals war dieser angeblich der erste Artikel zum Holocaust in Lypowez. Er beschreibt die erste "Aktion" am Rande des alten jüdischen Friedhofs im September 1941.

Bei der sollen ungefähr 170 Juden, 30 Sowjetfunktionäre und 17 Kriegsgefangene getötet worden sein, sagt Rogowoj: "Man ließ die Gefangenen eine Grube schaufeln, stellte einige am Rand auf - dann Maschinengewehrsalven. Sie fielen in die Grube und die nächsten mussten an den Rand treten. Einheimischen berichteten, dass sich die Erde noch einige Tage später bewegte."

Ukraine fordert Gedenkstätte in Berlin

Historiker sprechen vom "Holocaust durch Kugeln", der der Ermordung in den Vernichtungslagern vorausging. Rund zwei Millionen Juden wurden in Osteuropa meist am Rande ihrer Ortschaften erschossen und verscharrt. Allein in der Ukraine geht man von 2.000 Massengräbern aus. Dass in den Orten selbst kaum etwas darüber bekannt ist liegt auch an der sowjetischen Erinnerungspolitik, die nur "Opfer des Faschismus" kannte. In ihr gibt es keine individuellen Opfergruppen: gefallene Soldaten, getötete Zivilisten und vergaste Juden werden

zusammen gerechnet und als eine Opfergruppe dargestellt.