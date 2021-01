Das Krakauer Restaurant "Wesołe gary" ("Lustige Töpfe") hat schon über eine Woche vor der großen Protestaktion wieder geöffnet. Bildrechte: imago images/Eastnews

Die Nachricht sorgte Anfang Januar landesweit für Aufsehen: Der Wintersportort Karpacz probt den Aufstand. Werde sich Karpacz gar von Polen abspalten, fragte besorgt und auflagenheischend die Boulevardpresse. Der Grund: In Karpacz, das als beliebtes Skigebiet bekannt ist, sollen die Bürger in einem Referendum über die Corona-Maßnahmen der Regierung abstimmen. Die Frage hat es in sich, denn es wird nicht nur gefragt, ob die Bürger mit dem Lockdown einverstanden sind, er wird direkt als verfassungswidrig bezeichnet. Derzeit sammeln die Initiatoren des Referendums noch Unterschriften, um die Abstimmung beantragen zu können.

Hotels und Restaurants öffnen trotz Lockdown

Doch als wäre das nicht genug, kündigten 100 von den 600 Hotels und Restaurants des Ortes an, ab Montag wieder zu öffnen. An diesem Tag sollte der Lockdown eigentlich enden, doch die Regierung in Warschau hat ihn um vorerst weitere zwei Wochen verlängert. Die Menschen seien entsprechend verzweifelt, erklärt Bürgermeister Radosław Jęcek, denn in der Stadt lebten 95 Prozent der Einwohner vom Tourismus. Und er hat Verständnis für die Lockdown-Rebellen: Die Vorschriften des staatlichen Schutzschildes seien so konstruiert, dass nur jede zwanzigste Firma in der Stadt die Hilfen bekomme. Gerade kleinere Familienbetriebe gingen meist leer aus, so Jęcek. Und selbst wenn sie Hilfe bekämen, sei diese unzureichend. Um ein Zeichen zu setzen, ließ Jęcek auf der Internetseite der Stadtverwaltung einen Zähler der coronabedingten Einnahmeausfälle installieren – er beläuft sich derzeit auf über 80 Mio. Złoty, umgerechnet rund 18 Mio. Euro. Bilder aus besseren Zeiten in Karpacz. Am letzten Tag vor dem Lockdown, 27. Dezember 2020, war der Ort voller Touristen. Auch jetzt kommen sie in Scharen, aber als Tagesbesucher ohne Verpflegung und Übernachtung. Bildrechte: imago images/Future Image

Geschäftsleute stehen mit dem Rücken an der Wand

Karpacz ist nicht der einzige Ort, der gegen den Lockdown rebelliert. Auch in Szczyrk wollen die Geschäftsleute am Montag wieder öffnen – jeder werde das aber selbst entscheiden, berichtet der Vorsitzende der örtlichen Wirtschaftskammer, Mirosław Bator. Er schrieb einen alarmierenden offenen Brief an Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki: Die Geschäftsleute hätten kein Geld mehr für Lebensunterhalt, Rechnungen und laufende Kreditraten – selbst staatliche Banken würden Kreditraten nicht stunden, beschwert er sich. Die staatlichen Hilfszahlungen seien viel zu gering, schreibt Bator an den Regierungschef und nennt die deutschen Novemberhilfen als positives Gegenbeispiel. Manche Geschäftsleute seien schon so verarmt, dass sie nichts mehr zu verlieren hätten, deshalb würden Bußgelder sie nicht davon abschrecken, trotz des Lockdowns zu öffnen.

Dieser Regierung kann man nicht mehr vertrauen. Jeder Unternehmer in diesem Land muss damit rechnen, dass er durch undurchdachte Entscheidungen der Politik von einem Tag auf den anderen sein ganzes Lebenswerk verlieren wird. Radosław Jęcek, Bürgermeister von Karpacz

Auch in Zakopane, der polnischen Winterhauptstadt, haben sich einige Hundert Unternehmer unter dem Motto "Veto des Bergvolks" zusammengetan. Auch sie wollen am Montag den Lockdown brechen. Den Auftakt gab eine symbolträchtige Aktion: mit Fackelumzügen in mehreren Orten der Region, bei denen ein V geformt wurde – für Veto. Die Veranstalter knüpfen damit an ein historisches Vorbild an – das so genannte Liberum Veto. Denn früher durfte in Polen jeder Adlige auf dem Landtag sein Veto einlegen, wodurch die Beschlüsse null und nichtig waren. "In der polnischen Adelsrepublik ging es darum, schlechte Gesetze zu verhindern. Wir befinden uns nun in einer ähnlichen Lage", sagt Sebastian Pitoń, der die Aktion in Zakopane koordiniert. Bilder aus besseren Zeiten auch in Zakopane: Der regierungsnahe Präsident Andrzej Duda wusste die Einwohner der konservativen Stadt im Sommer noch geschlossen hinter sich. Inzwischen hat sich die Stimmung gewandelt - viele Einwohner nehmen der PiS-Partei den Lockdown übel. Bildrechte: imago images/Eastnews

Gerichte erklären Lockdown-Bußgelder für ungültig

Und so geht es in vielen weiteren Orten, auch außerhalb der Skigebiete. Die Initiativen sind nur lose aufeinander abgestimmt, weil sie "von unten" in den Regionen entstanden sind. Die Geschäftsleute fühlen sich durch erste Gerichtsurteile bestätigt, die die Lockdown-Verordnungen der polnischen Regierung zu juristischer Makulatur erklärt haben. So kassierte jüngst das Verwaltungsgericht Oppeln das Bußgeld gegen einen Friseur, der keinen Mundschutz bei der Arbeit trug. Die Richter erklärten, die Regierung habe keinen Katastrophenfall gemäß der polnischen Verfassung ausgerufen. Ohne Katastrophenfall erlaube die Verfassung in Polen derart weitereichende Einschränkungen der Bürgerrechte aber nicht. Außerdem beanstandete das Gericht, dass die Corona-Maßnahmen per Regierungsverordnung eingeführt wurden – derart starke Eingriffe in die Bürgerrechte müssten laut Verfassung vom Parlament in Form eines Gesetzes beschlossen werden, eine bloße Regierungsverordnung reiche dafür nicht aus.

Weitere Gerichte urteilten in vergleichbar gelagerten Fällen ähnlich. Auch wenn in Polen kein Präzedenzrecht gilt, d.h. jeder Fall für sich bewertet wird, so haben diese Richtersprüche die polnischen Lockdown-Rebellen doch enorm beflügelt. Sie können nun argumentieren: Die Lockdown-Einschränkungen seien verfassungswidrig. Dass die polnische Regierung einen Katastrophenfall ausruft, der den Lockdown juristisch unantastbar machen würde, ist dennoch recht unwahrscheinlich. Dann wäre sie nämlich gezwungen, flächendeckend hohe Entschädigungen auszuzahlen – was angesichts der äußerst angespannten Haushaltslage eine weitere Katastrophe neben der Pandemie wäre.

Polens Regierung will offenbar hart durchgreifen