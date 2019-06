Bei Kurzhaarfrisuren ist die Herausforderung, dass Kopfvolumen und Körperproportionen ausbalanciert sind. Ist das Haar zu kurz geschnitten, rücken die Gesichtsform und der Körper noch stärker in den Fokus. Wichtig ist daher, dass die Seiten schmal gehalten sind und der Oberkopf Volumen erhält (Achtung: keine Helmfrisur bitte!). Das streckt optisch und verschiebt so die Form von rund zu oval. Hier empfiehlt sich ein Pixie. Der ist modern und pflegeleicht. Unvorteilhaft sind zum Beispiel Bob (betont die seitlichen Rundungen), Vollpony, Langpony oder abstehende Seiten.

Styling-Vorbild Adele: Der Long Bob streckt das Gesicht der Sängerin. Bildrechte: Getty Images/Luca Teuchmann

Der Long Bob dagegen ist viel vorteilhafter als der klassische Bob, da die Grundlänge eher am Schlüsselbein endet und die Kopfform somit gestreckt wird. Natürliches Styling, beispielsweise leichte Bewegung in den Haarspitzen, verschiebt das Volumen nach unten und betont die Kinnlinie. Insgesamt wirkt der Kopf so schlanker. Auch Asymmetrie und ein tiefer Seitenscheitel sind perfekte Style-Optionen. Vermeiden sollte man hingegen glatt nach innen geföhnte Längen, Mittelscheitel und Haare hinter die Ohren klemmen.