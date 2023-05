Nasses Haar ist durch die Einwirkung von Wasser meist etwas aufgequollen. Dadurch steht die Schuppenschicht der Haare ab, was zu Fitz, also zu sogenannten "Haarnestern", während der Nacht führen kann. Die so verworrenen Haare reiben beim Schlafen aneinander und es kann zu Haarschäden kommen. Waschen Sie Ihr Haar lieber am Abend, aber verzichten Sie auf jegliche Art von Stylingprodukten. Das Haar nach dem Shampoonieren gut mit einem Handtuch ausdrücken (nicht trocken rubbeln) und anschließend mit dem Fön lauwarm und vollständig trocknen. Ist noch genug Zeit bis zur "Bettroutine", lassen Sie das Haar schonend an der Luft trocknen.

Braucht Ihr Haar viel und intensive Pflege, eignen sich die Schlafstunden perfekt für Haarkuren, Leave-In- und Over-Night-Seren. Diese können so perfekt ihre pflegenden Inhaltsstoffe auf und in das Haar transportieren. Optimaler Weise schlagen Sie Ihr Haar in einen Turban aus Seide, Satin oder Mikrofaser ein. Am Morgen spülen Sie die Haare am besten mit kaltem Wasser gut aus. Das verhindert das schnelle Nachfetten der Kopfhaut und schließt die Schuppenschicht der Haare. Kleiner Nebeneffekt: schöner Glanz. Leiden Sie an fettiger Kopfhaut oder fettigem Haaransatz, geben Sie etwas Trockenshampoo (nur farblos) vor dem Schlafen in die Haaransätze. So können Fett und Talg besser absorbiert werden und gleichzeitig entsteht mehr Volumen.