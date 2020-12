Haare schneiden Was Sie beim Friseur besser so nicht sagen

Es gibt so viele verschiedene Arten von Ponys, dass Sie und der Friseur genau wissen sollten, was Sie mit dem Pony erreichen wollen. Gesichtsform, eventuell Wirbel in der Kontur, Haarstruktur (z. B. bewegt), aber auch das Verhalten der Haut im Stirnbereich (bei Misch- oder fettiger Haut teilt sich das Haar schneller) sind essentielle Infos, die besprochen werden sollten. Aber manchmal hat man eben auch nur Lust auf eine Veränderung, und das ist auch gut so. Und dann heißt es einfach nur trauen! Übrigens bieten Friseure oft einen kostenlosen "Ponynachschnittservice" an.