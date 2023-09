Ist diese sehr offen und unruhig, empfiehlt Sven Hentschel, die Haare lieber nur im nassen Zustand auszukämmen. In jedem Fall tut bürsten nicht nur dem Haar sondern auch der Kopfhaut gut. Denn diese wird so besser durchblutet und versorgt die Haarwurzeln mit mehr Nährstoffen, was kräftigt und stärkt.