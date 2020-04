Der Scrunchie hat ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Der übergroße Haargummi war ursprünglich in den 80er- und 90er-Jahren ein großer Trend. Jetzt gibt es ihn wieder. Und genau wie damals in allen denkbaren Varianten.

Ob aus Baumwolle, Leder oder Samt, mal bunt gemustert, mal in grellen Neonfarben, mal schlicht. Beim Scrunchie-Trend ist alles erlaubt. Und er passt zu so vielem. Ob zum Pferdeschwanz, um den Dutt herum oder für Space Buns – mit Scrunchies bekommt jede Frisur noch ein gewisses Extra.

Das Haar mit Schmuck und Bändern verzieren

Aber natürlich gibt es noch viele weitere Utensilien. Haarteile zum Aufpimpen der Steckfrisur oder auch nur Nadeln und Klammern zum Fixieren und Verschönern der Frisur. Bloggerin Xenia Adonts trägt den Scrunchie zur Fashion Week in Paris. Bildrechte: imago images/Runway Manhattan

In den vergangenen Jahren stylten wir die Outfits cool und sehr dramatisch mit Statement-Ketten und Riesen-Ohrringen auf. Und in dieser Saison verstärkt sich dieser Trend noch mit wunderschönem Haar-Schmuck. Besonders angesagt sind Haarspangen und Bänder. Das Schöne daran: man kann sich mit einfachen Handgriffen in Sekundenschnelle ein komplett anderes Outfit verpassen.

Opulenz steht im Vordergrund

Herzogin Kate setzt schon lange auf elegante Haarreifen. Bildrechte: imago images / PA Images Wie das geht, hat uns schon Herzogin Kate mit ihren stylischen Haarreifen gezeigt. Und weil Haarreifen im Moment so beliebt sind, gibt es sie in sämtlichen Farben, Formen und Materialien.



Die Edelversion in Samt, voluminös und mit auffälligen Knoten und auch Varianten mit Strass, Kunstpelz, Perlen – auch ganz schlicht und pur sind sie echte Hingucker.