Haare richtig trocknen fängt nicht erst beim Föhnen an, sondern schon direkt nach dem Shampoonieren. Grobes Handtuchrubbeln verbuchen unsere Haare als Angriff! Sanftes ausdrücken und ein Turban verhindern Reibung und somit Strukturschäden. Danach ist Lufttrocknen natürlich das Optimum. Allerdings fehlt hier oft das Volumen und Sie brauchen viel Zeit – also zur Daueranwendung etwas unrealistisch. Bei allen anderen Methoden gilt: Hitze vermeiden! Also Haare an der Luft antrocknen, Hitzeschutz verwenden und gerade beim Föhnen auf den Abstand zum Haar achten. Wer Glätt- oder Lockeneisen/-stäbe verwendet, sollte dies nicht zu oft tun (max. 1 mal pro Woche). Ist schon Haarschädigung vorhanden, dann bitte erst reparieren. Wer mit einer Rundbürste föhnt, sollte das behutsam und mit einer Naturborstenbürste tun. Von Metallbürsten ist abzuraten. Sie verletzen das Haar oft durch nicht sichtbaren Grad am Metall.