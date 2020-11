Die Bundesregierung plant eine Impfung der Bevölkerung in zwei Phasen . In einer ersten Phase sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bundesweit bis zu 60 Lieferzentren eingerichtet werden, die vom Bund mit Impfstoff versorgt werden. Für die weitere Lagerung und Verteilung vor Ort seien dann die Länder zuständig.

Sobald ein oder mehrere Impfstoffe in großem Umfang verfügbar sind und es auch geringere Hürden bei der Lagerung und dem Transport gibt, soll die zweite Phase beginnen. Dann soll die Impfung auch dezentral erfolgen, etwa in Arztpraxen.

In Mitteldeutschland soll es nach MDR-Informationen in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt mindestens eine Impfmöglichkeit geben.



In Sachsen wird derzeit noch abgestimmt, an welchen konkreten Orten diese entstehen sollen. Auch der Einsatz mobiler Teams werde geprüft, heißt es.



Thüringen plant landesweit 29 Impfstellen sowie den Einsatz mobiler Teams zur Impfung etwa in Pflegeeinrichtungen.



Für Sachsen-Anhalt kündigte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne an, dass jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt eine Anlaufstelle bekommen solle. Dort sind demnach 14 Impfzentren vorgesehen. Außerdem prüfe die Landesregierung mobile Teams für Risikogruppen. Details würden mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit den Krankenhäusern und Apothekern abgestimmt.