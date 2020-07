Hagelkorn (Chalazion) : Ein Hagelkorn ist ein fester Knoten im Gewebe, der am Augenlid sitzt. Es entsteht, weil der Ausgang einer Talgdrüse verstopft. Das Hagelkorn ist zwar meist nicht schmerzhaft, führt aber zu einem unangenehmen Druckgefühl und behindert das Sehen. Oft fühlt sich die Stelle auch gerötet und warm an. Unbehandelt kann es zu einer Entzündungsreaktion kommen, die sich auf Augenlid und Bindehaut erstreckt. Erwachsene sind häufiger betroffen als Kinder.

Zur Linderung haben sich auch hier trocken-warme Rotlichtbestrahlungen bewährt. Meist heilt das Gerstenkorn von selbst ab. Breitet sich die Entzündung jedoch aus, kann die Bindehaut betroffen sein. In diesem Fall sollte man umgehend zum Arzt gehen. Je nach Schweregrad kann er Antibiotika verschreiben, in Form von Augentropfen, Augensalbe oder Tabletten. Achtung: Ein Gerstenkorn ist ansteckend, weil Bakterien an der Entstehung beteiligt sind.

Grießkorn (Milien): Das sind kleine weiße Knötchen, die an Grießkörner erinnern. Meist sitzen sie unter den Augen, an den Wangen oder im Schläfenbereich. Grießkörner sind eigentlich kleine Zysten, die an den Ausgängen der Talgdrüsen entstehen, weil abgestorbene Hautzellen unter der Haut abgekapselt werden. Die Grießkörner sind keine Hautkrankheit, sondern allenfalls ein optisches Problem, das in einem guten Kosmetikstudio vorsichtig entfernt werden kann.