Um andere kümmern Es ist immer gut, auch auf andere zu achten, erst recht an heißen Tagen. Gerade alten und kranken Menschen machen die hohen Temperaturen oft besonders zu schaffen. Am häufigsten kommt es in dieser Zeit zu Problemen mit Herz, Kreislauf und Nieren. Die Sterblichkeit steigt in dieser Zeit.



Werfen Sie darum einen Blick auf ältere Nachbarn und Familienmitglieder. Erkundigen Sie sich regelmäßig, ob alles in Ordnung ist. Fragen Sie nach, wie es ihnen geht und ob sie genug trinken. Bieten Sie Hilfe an, zum Beispiel bei den Einkäufen. Bringen Sie ab und zu etwas Obst oder eine kleine Erfrischung mit. Leisten Sie ein bisschen Gesellschaft. Und holen Sie Hilfe, wenn Sie merken, dass sich der gesundheitliche Zustand verschlechtert.