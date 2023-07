Es wuselt auf der Baustelle an der Elbe . Es fahren Lastwagen, Arbeiter in roten Westen und gelben Bauhelmen hangeln auf einem Gerüst entlang. Mit einem Kran wird Beton für ein Stützbauwerk gegossen. "Wir haben jetzt alle Arbeiten erledigt, die ein Baugrundrisiko hatten", sagt Projektleiterin Kathrin Fiedler von der "Deutsche Einheit Fernstraßenplangs- und -bau GmbH" (Deges).

Insgesamt wurden 357 Pfähle in den Boden eingelassen, reichlich Spuntwände gesetzt und in der Elbe mehrere sogenannte Dalben in den Boden gerammt. Diese sind reine Schutzvorrichtungen, damit Schiffe nicht versehentlich in die Baustelle reinfahren und dabei Arbeiter verletzen können. "Wir mussten einige Pfeiler bis zu 30 Meter tief in den Boden bringen", sagt Fiedler.