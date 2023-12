Erster Spatenstich Start für neuen Abschnitt der A14 in der Börde

Hauptinhalt

07. Dezember 2023, 12:42 Uhr

An der A14 in Sachsen-Anhalt wird weiter gebaut: Am Montag haben die Bauarbeiten für den Abschnitt der Autobahn zwischen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt in der Börde begonnen. Im Kreis Stendal soll Mitte Dezember ein weiteres Teilstück freigegeben werden. Fertig ist die Nordverlängerung aber noch lange nicht.