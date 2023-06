Die Wohnblöcke für fast 1.000 Menschen sind nach jetzt vier Jahren Bauzeit allerdings so gut wie bezugsfertig, wie Bauleiter Sven Engel sagt. Von zwei weiteren Versorgungsgebäuden ist bislang nicht viel zu sehen: Es stehen nur die verbliebenen Stützpfeiler der ehemaligen Kaserne. "Die Pfeiler sind das Einzige, was für den Neubau noch zu gebrauchen war", sagt Engel. Bis Ende 2025 sollen die "richtigen" Versorgungsgebäude fertig sein.

Wenn im zweiten Quartal des kommenden Jahres die ersten Menschen in Stendal in der Landesaufnahmeeinrichtung einziehen werden, dann muss parallel noch weiter an diesen Versorgungsgebäuden gebaut werden. "Die Baustelle wird mit Zäunen abgegrenzt", sagt Bauleiter Sven Engel. Es werde Zugangskontrollen geben, so dass sowohl die Bauarbeiter in Ruhe weitermachen können als auch die dann dort lebenden Menschen ihren geschützten Raum haben. Die Stendaler Einrichtung wurde von Anfang an insbesondere für sogenannte vulnerable Menschen konzipiert, dass heißt Frauen und Kinder aber auch Traumatisierte.