Auch durch den Zuzug ukrainischer Flüchtlinge sei der Wohnraum erschöpft. Der Altmarkkreis Salzwedel sei an der Kapazitätsgrenze angelangt, so Kanitz. Derzeit gebe es nur die Gemeinschaftsunterkunft auf dem Fuchsberg und die für Familien in der Fabrikstraße. "Im Moment bekommen wir in der Woche neun bis zwölf Zuweisungen und es wird schwierig, die Leute unterzubringen, weil die 99 Wohnungen, die wir dafür anbieten, ausgebucht sind", sagt er.