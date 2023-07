Betriebsrat Jens Rosengarten kann die Entscheidung im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT nicht nachvollziehen. Rosengarten sagte bei der Aktion am Dienstag: "Uns wird seit schon 16 Jahren erzählt, dass wir im Minus laufen. Warum hat man uns nicht vorher geschlossen? Warum wird das Ganze jetzt erst vollzogen, wenn wir angeblich schon so viele Jahre im Minus laufen?"

Adler Pelzer Clion stellt in Bad Dürrenberg Tür- und Innenverkleidung unter anderem für Porsche oder auch BMW und deren Werke in Leipzig her. Die Geschäftsleitung war am Dienstag für den MDR nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.