Bildrechte: MDR/André Plaul Die drei Tage Zeit zwischen Streik-Ankündigung und Beginn hat die DB genutzt, um für die meisten ihrer Linien Notfahrpläne aufzustellen. Sie selbst spricht von einem "Mindestfahrplanangebot", das aufrecht erhalten bleiben soll – teils mit Zügen, teils mit Bussen. Was fährt, ist über die Fahrplanauskunft abrufbar. Eine ständig aktualisierte Übersicht gibt es hier.

Für die Hauptstrecken ist Stand Dienstag beispielsweise folgendes Angebot vorgesehen:

S-Bahn Halle-Leipzig im Stundentakt

im Stundentakt S-Bahn Halle-Wittenberg im 4-Stundentakt

im 4-Stundentakt RE Magdeburg-Halle im 4-Stundentakt mit Bus

im 4-Stundentakt mit Bus S-Bahn Stendal-Wittenberge im 4-Stundentakt mit Bus

im 4-Stundentakt mit Bus RE Magdeburg-Stendal-Uelzen im 4-Stundentakt

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein Nicht vom Streik betroffen sind die Privatbahnen Abellio, die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG), die Hanseatische Eisenbahn GmbH (HANS) sowie die Erfurter Bahn (EB). Auch die Harzer Schmalspurbahn (HSB) sowie die touristischen Bahnen Wipperliese, Rübelandbahn und Dessau-Wörlitzer Eisenbahn (alle außerhalb der Saison) sind nicht direkt vom Tarifstreit zwischen GDL und DB betroffen. Indirekt könnten auch sie in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn etwa Fahrdienstleiter der GDL im Stellwerk die Arbeit niederlegen.

Zu den wichtigsten Strecken im Privatbahnnetz – die vom Streik ausgenommen sind – zählen:

RE Magdeburg-Berlin

RE/RB Magdeburg-Wolfsburg sowie Wolfsburg-Stendal

sowie RE/RB im Harz und Salzlandkreis

im und S-Bahn 7 Halle-Lutherstadt Eisleben

RB/RE zwischen Halle und Merseburg, Weißenfels, Naumburg

Auf einigen Verbindungen können die Privatbahnen als Alternative zu DB-Zügen genutzt werden. Wie die Nahverkehrsservice GmbH (NASA) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, halten beispielsweise die Züge der ODEG zwischen Magdeburg und Burg zusätzlich in Magdeburg Herrenkrug, Biederitz, Gerwisch und Möser – um die ausfallenden DB-Züge zu kompensieren. Die Abellio-Züge zwischen Schönebeck und Calbe halten zusätzlich in Schönebeck-Felgeleben und Gnadau – wo sonst nur DB-Züge Station machen würden.

Zudem lassen sich über Umwege mithilfe der Privatbahnen auch Strecken der DB umfahren. So lässt sich die Verbindung Stendal-Magdeburg etwa auch mit Umstieg in Oebisfelde erreichen. Zwischen Magdeburg und Halle geht es auch über Aschersleben oder Bernburg voran. Als Alternative zur S-Bahn Halle-Leipzig ist eine Fahrt mit Umstieg in Großkorbetha möglich.

Abseits des Zugverkehrs sind in Sachsen-Anhalt Dutzende überregionale Buslinien eingerichtet. Sie werden eingeteilt in "PlusBus" mit Stundentakt unter der Woche und in "TaktBus" mit 2-Stundentakt, auch am Wochenende. Hier gibt es eine Übersicht aller Linien – auf denen auch Fahrräder kostenfrei mitgenommen werden können.

Bildrechte: MDR/André Plaul Auch mit den Bussen können einige der vom Streik betroffenen Strecken umfahren werden: Zwischen Salzwedel und Magdeburg ist etwa die Linie 100 unterwegs. Von Dessau nach Gräfenhainichen fährt die Linie 310, von Naumburg nach Zeitz die Linie 820.



In einigen Regionen Sachsen-Anhalts sind die Busse im Landesnetz ohnehin die einzige Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Beispielsweise auf den Verbindungen zwischen Stendal und Tangermünde nach Havelberg und Genthin. Nadelöhr ist hier die Elbebrücke Tangermünde, die im Zuge der Bauernproteste schon mehrfach über Stunden blockiert worden war. Massive Verspätungen waren die Folge. "Zur Elbebrücke in Tangermünde gibt es keine Ausweichmöglichkeit", so die NASA auf MDR-Nachfrage.

Fahrgäste mit Deutschlandticket können ohnehin auf beliebige andere Regionalzüge und Busse ausweichen. Kommen Sie dadurch mindestens eine Stunde später als geplant an ihr Ziel, steht ihnen gemäß der Fahrgastrechte eine Entschädigung von 1,50 Euro zu. Da Entschädigungen erst ab 4 Euro ausbezahlt werden, ist es möglich, diese Verspätungsfälle innerhalb der Ticketgültigkeit zu sammeln und im Block einzureichen.