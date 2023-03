Linke sieht erheblichen Klärungsbedarf

Die damalige schwarz-rot-grüne Landesregierung habe bewusst das Parlament bei den Entscheidungen zur Eindämmung von Covid-19 außen vor gelassen, kritisiert Eva von Angern, Fraktionschefin der Linken im Landtag. Das habe zu sehr fragwürdigen Entscheidungen geführt, mit weitreichenden Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger. Es habe zum Beispiel Pandemiestäbe gegeben, so Eva von Angern, in denen keine einzige Frau vertreten war.

Da wurden beim Anspruch auf Notbetreuung viele Berufsgruppen einfach außen vor gelassen, weil der Erfahrungshorizont von Frauen fehlte. Eva von Angern (Die Linke) Landtagsabgeordnete

Eva von Angern (Linksfraktion) kritisiert unter anderem die Zusammensetzung der Pandemie-Stäbe. Bildrechte: dpa Plötzlich habe es für viele Frauen gehißen: Zurück an den Herd, was insbesondere für Alleinerziehende ein Problem dargestellt habe. Weil die Entscheidungen am Landtag vorbeiliefen, habe zudem die Transparenz gefehlt, so von Angern: "Unser Wissen und unsere Ideen konnten nicht einfließen in die Maßnahmen und zugleich war es schwer für die Menschen, die Entscheidungen nachvollziehen zu können."

Auch deshalb hatte die Linke im Dezember vergangenen Jahres vorgeschlagen, dass sich der Landtag bei den Kindern und Jugendlichen entschuldigen sollte, für die Probleme, die durch die Corona-Politik verursacht wurden. "Das ist abgelehnt worden von allen anderen Fraktionen. Ich bedauere das sehr, weil ich finde, es wäre richtig, einzuräumen: Wir haben hier Fehler gemacht."

SPD will Lehren für Bevölkerungsschutz ziehen

Katja Pähle (SPD) räumt Fehler beim Umgang mit Kindern und Jugendlichen ein, sieht schnelle Entscheidungen aber als berechtigt an. Bildrechte: dpa Sachsen-Anhalts SPD-Landtagsfraktion sieht ebenfalls, dass im Umgang mit Kindern und Jugendlichen Fehler gemacht wurden. Dass am Parlament vorbei regiert wurde, sieht SPD-Fraktionschefin Katja Pähle jedoch nicht als großes Problem: "Krisensituationen sind immer Zeiten der Exekutive, weil man schnelle Entscheidungen braucht. Man stelle sich vor, für verschiedene Maßnahmen hätten wir erst lange Anhörungen gemacht." Aus heutiger Sicht sei so manches eben auch mit heißer Nadel gestrickt worden, weil die Zeit für eine genauere Abstimmung in den Pandemiestäben fehlte.

Natürlich sind Fehler passiert, zum Beispiel die Dinge, die dann vom Verfassungsgericht bemängelt wurden. Ich glaube, da darf man die besonderen Herausforderungen der damaligen Zeit nicht außer Acht lassen. Katja Pähle (SPD) Fraktionsvorsitzende