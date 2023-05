Weltweit sind lesbische, schwule und trans* Menschen nicht gleichberechtigt. "In Florida (USA) werden neue queer feindliche Gesetze zugelassen und auch in Europa, in Polen und Ungarn keimt der Hass gegen unsere Community", sagt Dennés Deichsel, der Sprecher des CSD Sachsen-Anhalt. Daher sei es auch heute noch wichtig, mit Veranstaltungen wie dem CSD ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzten.

In den kommenden Monaten sind weitere CSD-Veranstaltungen geplant: In Magdeburg, am 19. August und in Halle, am 9. September.