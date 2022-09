"Warum ist meine Liebe deiner Rede wert" steht in bunten Buchstaben auf einem der Protest-Papschilder, das eine junge Person in die Luft hält. Es ist ein Zitat der lesbischen Deutschpop-Sängerin Wilhelmine. Um sie herum stehen Menschen mit Regenbogenflaggen über den Schultern und bunt bemalter, glitzernden Kleidung. Teilweise stehen sie Arm in Arm oder Hand in Hand, unabhängig ob mit männlicher, weiblicher oder diverser Identität. Der hallesche Marktplatz bildet an diesem Tag, dem Christopher-Street-Day, einen sicheren Raum für alle Formen von Liebesbeziehungen und sexuellen Identitäten.