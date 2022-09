Die Polizei in Halle hat nach dem Christopher-Street-Day (CSD) am Samstag Vorwürfe des Veranstalters zurückgewiesen. Polizeisprecher Michael Ripke teilte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mit, dass das Versammlungsrecht ein hohes Gut ist. Es gelte einerseits die Versammlungsfreiheit, es müsse aber auch die öffentliche Sicherheit gewahrt werden.