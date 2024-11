Für das Amt des Kirchenpräsidenten vorgestellt. Es bewerben sich der Münsteraner Theologieprofessor Frank Weyen (Jahrgang 1965), der Berliner Pfarrer Karsten Wolkenhauer (1966) sowie der Zerbster Pfarrer Albrecht Lindemann (1975). Die Wahl soll am 6. und 7. Dezember bei einer Sondertagung des Kirchenparlaments in Dessau-Roßlau erfolgen. Für die anhaltische Kirche ist es bereits der dritte Anlauf zur Wahl eines Nachfolgers für den im März in den Ruhestand gegangenen bisherigen Kirchenpräsidenten Joachim Liebig. Bei einer Sondersynode im September vergangenen Jahres scheiterten die beiden damaligen Bewerber in allen drei Wahlgängen. Ein weiterer Wahlanlauf im Frühjahr dieses Jahres missglückte mangels Kandidaten.