Verbandsführer Marco Barth sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Montag, die Kolonne könne im Falle eines Waldbrandes innerhalb kürzester Zeit alarmiert und zwölf Stunden lang in ganz Sachsen-Anhalt eingesetzt werden. Der Zusammenschluss der Feuerwehren der Landkreise Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld sowie der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau zum Löschverband Ost ist der zweite dieser Art in Sachsen-Anhalt.