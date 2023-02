Laut Nahrstedt wurde aber nicht nur die Früherkennung verbessert. In unzugänglichen Gebieten sind neue Wege und Löschwasserentnahmestellen angelegt worden . In Risikogebieten wie im Harz etwa würden auch neue Sensoren zum Einsatz kommen. Laut Nahrstedt erkennen die kleinen Geräte den Geruch von Rauch und können frühzeitig Alarm auslösen.

Im vergangenen Jahr hat es in Sachsen-Anhalt 150 Waldbrände gegeben. Dabei wurden Bäume auf einer Fläche von 90 Hektar vernichtet. Es war die zweitschlimmste Waldbrandsaison im Land seit der Wende. In der Zentrale in Annaburg laufen die Kamerabilder der 22 Wachtürme in ganz Sachsen-Anhalt auf.