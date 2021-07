Nach Hackerangriff Wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wieder handlungsfähig werden will

Die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld versucht nach dem Hackerangriff in der vergangenen Woche, wieder handlungsfähig zu werden. Der neue Landrat Andy Grabner (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, ein Team aus 50 bis 100 Mitarbeitern werde zusammengestellt und mit neuen Computern ausgestattet. Auf diesen sollten dann Notprogramme installiert werden, damit die angestaute Arbeit zumindest teilweise abgearbeitet werden könne. Man versuche zudem, die Daten mithilfe von Akten und Sicherungskopien wieder herzustellen.

Wichtig sei, so Grabner, dass Sozialhilfeempfänger wieder ihr Geld bekämen. Auch bei der Zulassung von Autos wolle man den Betrieb wieder hochfahren. Viele der dazu nötigen Daten könne man sich beim Kraftfahrtbundesamt besorgen. Auch Verwaltungen in Wittenberg, Dessau-Roßlau und Halle hätten bereits ihre Unterstützung zugesagt, so Grabner.