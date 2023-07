Das BSI hat in Köthen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Bildrechte: imago/sepp spiegl

Was das BSI in Anhalt-Bitterfeld getan hat Und so übernehmen die BSI-Experten wichtige Aufgaben: Sie geben Hilfe beim Krisenmanagement. Sie unterstützen beim Wiederaufbau. Sie führen technische Analysen durch. Konkret heißt das zum Beispiel: Das BSI rät dem Landkreis, welche Fachsoftware in welcher Reihenfolge wieder in Betrieb genommen werden kann, wie sich die Einsatzleitung am besten organisieren und wie am besten kommuniziert werden sollte.



Außerdem berät das BSI die Landkreisverwaltung, wie sie geeignete Firmen finden kann, wie sie mit infizierten Systemen umgehen soll und wie sich der Überblick über die vielen Aufgaben behalten lässt. Das BSI analysiert die Schadsoftware der Angreifer, schult die Landkreisverwaltung, wie sich Backups überprüfen lassen und wie sich Dateien aus sogenannten Schattenkopien wiederherstellen lassen.