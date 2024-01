Wenige Monate vor der Kommunalwahl am 9. Juni hat der CDU-Kreisverband von Anhalt-Bitterfeld einen weiteren Funktionsträger verloren. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen, Peter Schenk, erklärte am Montag nach zehnjähriger Mitgliedschaft seinen Austritt aus der Union. Das Austrittsschreiben liegt MDR SACHSEN-ANHALT vor. Die Echtheit des Dokuments bestätigte der Politiker am Morgen auf Nachfrage.