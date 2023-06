Diese Aufnahmen unterstützten "bei der Beurteilung der Lage sowie bei Entscheidungen in Bezug auf den Kräfte- und Mitteleinsatz zur Lenkung von Personenströmen sowie des Verkehrsflusses". Die Aufzeichnungen werden auf lokalen Servern gesichert. Videoaufzeichnungen, die nicht zur Strafverfolgung und zur Vorbeugung von Straftaten benötigt werden, müssen gelöscht werden. Genauso verhält es sich laut Ministerium bei personenbezogenen Daten.

Die insgesamt 45 Polizeidrohnen in Sachsen-Anhalt wurden ursprünglich zur Verkehrsüberwachung und zur Erfassung von Tatorten schwerer Kriminalität angeschafft. Sie kosteten bislang knapp 560.000 Euro. Einsätze an und in Stadien gehören explizit nicht zu den Einsatzgebieten.