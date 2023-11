Doch die Leitplanken, um die Zukunft der Goitzsche-Flächen in die gewünschten Bahnen zu lenken, werden vom Investor offenbar geschickt und allem Anschein nach mit Rückendeckung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld umgangen. Dass die Schlossterrassen ganz bewusst weniger in Richtung Tourismus, mehr zum exklusiven Wohngebiet mit See-Zugang entwickelt werden, dafür gibt es nach MDR-Recherchen einige Indizien.

Projektentwickler und Bauherr: Unternehmer Ingo Jung

Zentraler Akteur dabei ist Ingo Jung. Der Unternehmer tritt mal als Bevollmächtigter von Blausee auf, mal als Projektentwickler. Jung ist seit langem in Bitterfeld und anderen Regionen Sachsen-Anhalts aktiv: Als Bauunternehmer, Hotelier, Bernstein-Schürfer und als CDU-Lokalpolitiker, der unter anderem im Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen saß. Nach Angaben der Online-Datenbank North Data ist er Geschäftsführer von 19 GmbHs, viele davon mit Goitzsche-Bezug.

An den Schlossterrassen ist Jung vor allem als Vermarkter und Entwickler der Grundstücke tätig. Viele Flächen wurden mit Bauträgerbindung verkauft, wobei Jungs Goitzsche Projekt GmbH als Bauherr auftritt. Das heißt, seine Firma bekommt das Exklusivrecht, nach Abschluss der Kaufverträge die darin vereinbarten Häuser zu errichten. Jung soll auch für sich selbst in den Schlossterrassen gebaut haben und dort wohnen. Das berichten Anwohner dem MDR. An der Klingel eines großen Hauses an den Schlossterrassen steht sein Name.

Mit der Vermarktung von Eigentumswohnungen oder ganzer Häuser hatte Jung zeitweise unter anderem das Maklerunternehmen B & H Immobilien aus Bitterfeld-Wolfen betraut. Nach eigenen Angaben war die Firma bis November 2020 für Jung tätig.

Das Bauschild für die Schlossterrassen, das ein späterer Käufer im Juni 2018 fotografierte, versprach "Wohnen mit Seeblick auf die Goitzsche". Es folgt der Satz: "Hier entsteht ein neues Wohngebiet in unmittelbarer Wasserlage, mit faszinierendem Seeblick für ihre (sic!) neue Eigentumswohnung oder ihr (sic!) besonderes Eigenheim". Als Ansprechpartner für den Vertrieb genannt wird darauf ebenfalls die Firma B & H. Sie sagt auf Nachfrage des MDR, dass sie dieses Bauschild nicht beauftragt habe. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Auch auf der Website www.schlossterrassen-goitzsche.de, die inzwischen offline, in Internet-Archiven aber weiterhin auffindbar ist, wurde noch 2020 mit "Wohnen direkt am See" geworben. Weiter hieß es: "Sie können das Wohnhaus selbst bewohnen oder für die Ferienvermietung anbieten." Bei Bedarf sei man "gern bei der Suche eines infrage kommenden Mieters behilflich". Als Ansprechpartner wird damals auf der Website auch die Firma B & H Immobilien genannt. Sie bestreitet, die Website verantwortet zu haben.

In einem Exposé von B & H, das ein späterer Käufer aufbewahrt hat, ist ebenso von einer "attraktiven Eigentumswohnung" die Rede, diese sei "auch als Ferienwohnung idealer Weise nutzbar". B & H teilt auf Anfrage des MDR mit, dass die Angaben in den Exposés vom Auftraggeber übermittelt worden seien und das Unternehmen nicht für diese Angaben hafte. Dieser Hinweis sei auch in den Exposés enthalten.

Das Maklerbüro war sehr zuversichtlich, dass es auf lange Sicht gesehen zu einer Lösung kommen und man sich einigen wird. Ralf-Dieter Pioch Wohnungseigentümer

Ralf-Dieter Pioch kaufte vor rund drei Jahren eine Eigentumswohnung an den Schlossterrassen, offiziell als Ferienimmobilie. Doch in den Verkaufsgesprächen sei ihm suggeriert worden, dass langfristig auch eine Nutzung als Wohnraum möglich sei, erinnert er sich: "Das Maklerbüro war sehr zuversichtlich, dass es auf lange Sicht gesehen zu einer Lösung kommen und man sich einigen wird. Es wurde auch schon ein gewisser Prozess angekündigt, der in die Richtung geht".

Sonderstatus sei "unmissverständlich vermittelt" worden

B & H weist diese Darstellung auf Nachfrage des MDR zurück. Versprechungen seien durch das Unternehmen "zu keiner Zeit" gegeben worden, allerdings "vielleicht von anderen Beteiligten". Zudem habe jeder Käufer über einen Notarvertrag eine Ferienimmobilie erworben und ausreichend Zeit gehabt, sich über die damit verbundenen rechtlichen Bedingungen zu informieren.

Bildrechte: MDR Exakt Ingo Jung lässt die Fragen des MDR nach den mündlichen Versprechungen einer künftigen Klärung unbeantwortet. Auch er beteuert, dass der Sonderstatus des Gebiets den Käufern unmissverständlich vermittelt worden sei. "Wir, die Goitzsche Projekt GmbH, und auch die B & H Immobilien GmbH als damaliger Makler, haben dies immer eindeutig und unmissverständlich dargelegt." So stehe es in jedem Kaufvertrag und so sei jeder einzelne auch informiert gewesen.

Rechtlich scheint Jung damit abgesichert. Mehrere Kaufverträge, die der MDR sichten konnte, enthalten tatsächlich Hinweise, dass die Schlossterrassen ein Ferienhausgebiet sind.

Verbale Beschwichtigungen

Ehemalige Bewohner einer Mietwohnung in den Schlossterrassen erinnern sich jedoch ebenfalls an verbale Beschwichtigungen. Sie wollen anonym bleiben. Wie sie dem MDR berichteten, soll zwar auch ihnen vom Makler B & H mitgeteilt worden sein, dass es sich bei der Wohnung, die sie später beziehen sollten, streng genommen um eine Ferienwohnung handele. Auf die Frage der Mietinteressenten, was das für sie bedeute, soll der Makler jedoch geantwortet haben: "Nichts."