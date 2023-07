Der Goitzsche-Verkauf erregt in Bitterfeld-Wolfen bis heute die Gemüter. Ehemals kommunale Flächen – darunter große Teile des Sees und angrenzende Grundstücke – sollen mitunter für nur einen Euro pro Quadratmeter verkauft worden sein. Daher hatte sich im vergangenen Jahr eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe im Stadtrat gebildet, um die immer wieder aufkommenden Vorwürfe aufzuklären . Nach einer ersten Durchsicht der Akten hegte die Arbeitsgruppe offene Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vorgänge. Daraufhin forcierten die Mitglieder per Stadtratsbeschluss eine juristische Überprüfung .

Rückblick: 2013 war die kommunale Bitterfelder Qualifizierungs- und Projektierungsgesellschaft (BQP) in finanzielle Schieflage geraten und über den Weg einer Liquidation aufgelöst worden. Die 1.500 Hektar Goitzsche-Flächen in ihrem Eigentum wurden dabei für 2,9 Millionen Euro an einen privaten Investor verkauft, konkret an die zum Merckle-Firmenimperium gehörende Blausee GmbH.