Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag weiter mitteilten, wurde am frühen Montagmorgen ein 21-Jähriger in der Nähe des Bitterfelder Marktplatzes von einer unbekannten Person mit einem Messer bedroht. Der Täter erbeutete demnach eine Umhängetasche, in der sich nach Aussage des Opfers Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich befand. Damit konnte der Unbekannte entkommen.