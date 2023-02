Es ist derzeit die einzige große Fabrik für Solarzellen in Europa. In Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen befindet sie sich. Jochen Fritsche, Fertigungsleiter bei Meyer Burger, steht vor einem Förderband. Zelle um Zelle zieht vorbei. Das Unternehmen, erzählt Fritsche, habe sich bewusst für eine Fertigung in Deutschland entschieden.

"Wir stellen die Zellen in Europa und vor allem auch in Deutschland her, damit es eine geschlossene Wertschöpfungskette wieder in Europa gibt. Wir werden unsere Kapazität hier am Standort für die Solarzellenfertigung in den nächsten Jahren verdoppeln. Es lohnt sich. Der Markt ist hungrig auf unsere Produkte", betont der Unternehmer.