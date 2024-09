Ob es aufgrund gestiegener Zinsen für insolvente Unternehmen schwerer werden würde, sich zum Beispiel mithilfe von Investoren zu sanieren, sei derzeit noch nicht absehbar, so Müller. "Generell ist es so, dass nur ein kleiner Teil der insolventen Unternehmen überhaupt in die Sanierung geht", sagt der IWH-Experte. "Etwa zehn Prozent der insolventen Unternehmen gehen überhaupt in eine Sanierung. Da muss man dann schauen, wie sich das entwickelt, weil solche Sanierungen zum Teil viele Jahre dauern. Das heißt, was wir momentan beobachten, gibt noch keinen Aufschluss darüber, wie Sanierungen sich entwickeln werden."