Aktuell ist noch Dessau-Roßlaus Ordnungsamt im historischen Bau am August-Bebel-Platz untergebracht. Doch das soll sich ändern. Im Juli entschloss sich der Stadtrat im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung, das städtische Gebäude an die Arbeitsagentur zu vermieten. Zuerst hatte die Mitteldeutsche Zeitung (€) darüber berichtet.

Markus Behrens, Arbeitsagentur-Chef für Sachsen-Anhalt und Thüringen, bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT die Pläne am Mittwoch. Geplant sei aktuell, den Arbeitgeberservice und den Bereich lebensbegleitende Berufsberatung am historischen Ort zu etablieren. Lezteres Angebot richte sich an Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen. Aber auch Jobmessen in der Aula seien denkbar.